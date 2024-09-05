Galatasaray'ın yeni taktik dizilimi ne olacak? 3-5-2 mi, 3-4-3 mü?

Victor Osimhen transferinden sonra tüm dünyada gözlerin çevrildiği Galatasaray'ın sahaya nasıl bir taktik dizilimle çıkacağı merak konusu. Özellikle Zaha ve Kerem Aktürkoğlu'nun takımdan ayrılması ve Galatasaray'ın bek rotasyonunun zayıflığı ile sol kanat eksikliği Teknik Direktör Okan Buruk'un nasıl bir dizilimle sahada olacağı yönündeki spekülasyonları da artırdı. Galatasaray oyun dizilimi ve oyun taktiği nasıl olacak? Kısaca bakalım.

GALATASARAY'IN MUHTEMEL DİZİLİMLERİ

Galatasaray'ın ileri uçtaki dev isimlerine rağmen kadro derinliğine yönelik endişeler, Galatasaray'ın dizilişi için 2 farklı ihtimali öne çıkarıyor.

Galatasaray için ideal 3-5-2 dizilimi

Galatasaray'ın 3-5-2 dizilimi için sol stoper olarak Abdülkerim, merkez stoper Davinson Sanchez ve Sağ stoper olarak Ismail Jacobs ihtimali konuşuluyor.

Orta sahada Gabriel Sara, Torreira ve Mertens'in olduğu dizilimde sol Kanatta Ziyech, sağ kanatta Barış Alper yer alıyor. İleri uçta ise Mauro Icardi ve Osimhen yer alıyor.

Kaleci ise Muslera.

Galatasaray için ideal 3-4-1-2 dizilimi

Galatasaray'ın 3-4-1-2 diziliminde kalede Muslera, stoperler Davinson Sanchez, Victor Nelsson ve Abülkerim, Orta sahada Jelert, Toreira, Kerem Demirbay ve Barış Alper, forvet arkası Gabriel Sara, ileri uçta ise Icardi ve Osimhen'in olması beklenebilir.

GALATASARAY KADROSUNDAKİ RİSKLER

Kerem Aktürkoğlu ve Zaha'nın gol ve asist katkılarına rağmen yerlerine yeni transfer yapılmaması, Galatasaray'ın gol yollarında zorlanabileceği yorumlarının yapılmasına neden oluyor.

Ismail Jacobs hariç Galatasaray'ın bir sol beki olmaması ciddi bir problem ve dörtlü defans ihtimalini oldukça düşürüyor.

Galatasaray'ın kadrosunda henüz ileri uçta bir sol kanat oyuncu bulunmuyor.