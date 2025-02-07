Galatasaray'ın yeni transferi Alvaro Morata kimdir? Alvaro Morata Galatarsaray transfer bedeli nedir?

Alvaro Morata, Avrupa futbolunun en deneyimli forvetlerinden biri olarak dikkat çeken bir isimdir. Kariyerinde birçok üst düzey kulüpte forma giyen İspanyol golcü, Galatasaray’a transferiyle gündeme geldi. Peki, Alvaro Morata kaç yaşında, nereli ve hangi mevkide oynuyor? İşte tecrübeli futbolcunun kariyeriyle ilgili tüm detaylar…

ALVARO MORATA’NIN BİYOGRAFİSİ

Tam Adı: Álvaro Borja Morata Martín

Álvaro Borja Morata Martín D oğum Tarihi: 23 Ekim 1992

23 Ekim 1992 Doğum Yeri: Madrid, İspanya

Madrid, İspanya Yaşı: 32 (2024 itibarıyla)

32 (2024 itibarıyla) Boyu: 1.90 m

1.90 m Mevki: Santrafor (Forvet)

Santrafor (Forvet) Ayak Tercihi: Sağ

İspanya’nın başkenti Madrid’de dünyaya gelen Morata, altyapısını Real Madrid’de tamamladı. Fiziksel gücü, hava toplarındaki üstünlüğü ve bitiriciliğiyle Avrupa’nın önemli forvetleri arasında gösterilmektedir.

ALVARO MORATA’NIN KARİYERİ VE OYNADIĞI TAKIMLAR

Real Madrid (2010-2014)

Juventus (2014-2016)

Real Madrid (2016-2017, Geri Dönüş)

Chelsea (2017-2020)

Atletico Madrid (2019-2020, Kiralık)

Atletico Madrid (2020-2024, Kalıcı Transfer)

Juventus (2020-2022, Kiralık Dönem)2

AC Milan (2024-2025)

Galatasaray (2025 - Günümüz)

ALVARO MORATA HANGİ TAKIMDAN GALATASARAY’A TRANSFER OLDU?

Tecrübeli forvet, 2025 yılının Şubat ayında AC Milan’dan Galatasaray’a transfer oldu. Sarı-kırmızılı ekip, hücum hattını güçlendirmek adına Morata’yı kadrosuna katarak dikkat çekici bir hamle yaptı.

ALVARO MORATA’NIN GÜNCEL PİYASA DEĞERİ NEDİR?

Deneyimli futbolcunun piyasa değeri yaklaşık 13 milyon Euro olarak belirlenmiştir. Avrupa’nın birçok önemli kulübünde forma giyen Morata, istikrarlı performansı ve uluslararası tecrübesiyle dikkat çekmektedir.

ALVARO MORATA’NIN GALATASARAY'A KİRALAMA BEDELİ NEDİR?

Morata, 6 milyon Euro yıllık kiralama bedeliyle Galatasaray'a katıldı.

ALVARO MORATA GALATASARAY’A NE KATABİLİR?

Tecrübesiyle hücum hattını güçlendirir: Avrupa’nın en büyük liglerinde oynadığı için büyük maç tecrübesi bulunuyor.

Avrupa’nın en büyük liglerinde oynadığı için büyük maç tecrübesi bulunuyor. Hava toplarında etkili: Uzun boyu sayesinde hava toplarında üstünlük sağlayarak duran toplarda önemli bir tehdit oluşturuyor.

Uzun boyu sayesinde hava toplarında üstünlük sağlayarak duran toplarda önemli bir tehdit oluşturuyor. Hızlı ve çevik bir forvet: Rakip savunmayı zorlayabilecek hıza ve atletizme sahip.

Rakip savunmayı zorlayabilecek hıza ve atletizme sahip. Gol yollarında bitiriciliği yüksek: Kariyeri boyunca birçok farklı takımda düzenli olarak gol atan bir oyuncu.

Kariyeri boyunca birçok farklı takımda düzenli olarak gol atan bir oyuncu. Takım oyununa yatkın: Hücum hattındaki diğer oyuncularla uyum sağlayarak asist yapma becerisine de sahip.

Alvaro Morata, Avrupa’nın üst düzey takımlarında oynayarak kendini kanıtlamış bir forvet olarak Galatasaray kadrosuna katıldı. Fiziksel gücü, hava toplarındaki üstünlüğü ve büyük maçlardaki deneyimiyle sarı-kırmızılı ekibe önemli katkılar sunması bekleniyor.