Galatasaray'ın yeni transferi Carlos Cuesta kimdir? Carlo Cuesta nereli ve hangi takımdan geldi?

Galatasaray’ın yeni transferlerinden biri olan Carlos Cuesta, futbol dünyasında savunmadaki başarısıyla dikkat çeken bir isimdir. Peki, Carlos Cuesta kaç yaşında, nereli ve hangi mevkide oynuyor? İşte Kolombiyalı futbolcunun kariyerine dair tüm detaylar:

CARLOS CUESTA’NIN BİYOGRAFİSİ

Tam Adı: Carlos Eccehomo Cuesta Figueroa

Carlos Eccehomo Cuesta Figueroa Doğum Tarihi: 9 Mart 1999

9 Mart 1999 Doğum Yeri: Quibdó, Kolombiya

Quibdó, Kolombiya Yaşı: 25 (2024 itibarıyla)

25 (2024 itibarıyla) Boyu: 1.79 m

1.79 m Mevki: Stoper (Merkez Defans)

Stoper (Merkez Defans) Ayak Tercihi: Sağ

Kolombiya’nın Quibdó şehrinde dünyaya gelen Cuesta, hızlı oyun tarzı, hava toplarındaki üstünlüğü ve pas becerisiyle modern savunma anlayışına uygun bir futbolcudur.

CARLOS CUESTA’NIN KULÜP KARİYERİ

Atlético Nacional (2016-2019)

KRC Genk (2019-2024)

Galatasaray (2024 - Günümüz)

CARLOS CUESTA HANGİ TAKIMDAN GALATASARAY’A TRANSFER OLDU?

Kolombiyalı stoper, Belçika ekibi KRC Genk’ten Galatasaray’a transfer oldu. Defans hattında güven veren oyun tarzı ve liderlik özellikleriyle Galatasaray'ın yeni sezon planlamasında kritik bir rol oynaması bekleniyor.

CARLOS CUESTA’NIN GÜNCEL PİYASA DEĞERİ NEDİR?

Galatasaray, Carlos Cuesta'nın transferi için Genk'e 8 Milyon Euro transfer bedeli ödedi. Carlos Cuesta'nın güncel piyasa değeri 8 milyon Euro olarak belirlenmiştir.

CARLOS CUESTA GALATASARAY’A NE KATABİLİR?

Hızlı ve çevik bir savunmacı: Rakip hücum oyuncularına karşı birebir mücadelede güçlü.

Rakip hücum oyuncularına karşı birebir mücadelede güçlü. Hava toplarında etkili: Duran toplarda hem savunmada hem hücumda etkili olabiliyor.

Duran toplarda hem savunmada hem hücumda etkili olabiliyor. T opla oyun kurma becerisi: Savunmadan çıkışlarda pas yeteneği sayesinde takımın oyun kurulumuna katkı sağlıyor.

Savunmadan çıkışlarda pas yeteneği sayesinde takımın oyun kurulumuna katkı sağlıyor. Uluslararası tecrübe: Genk ve Kolombiya Milli Takımı’nda edindiği deneyim, Galatasaray için avantaj.

Carlos Cuesta, Kolombiya futbolunun yükselen yeteneklerinden biri olarak Avrupa’da kendini kanıtlamış bir isimdir. Genç yaşına rağmen ciddi bir deneyime sahip olan Cuesta, Galatasaray savunmasına dinamizm, direnç ve oyun kurma becerisi kazandırması beklenen bir transfer olarak öne çıkıyor.