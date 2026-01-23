Galatasaray'ın yeni transferi İstanbul'a geldi

Galatasaray'ın anlaşma sağladığı Hollandalı kanat oyuncusu Noa Lang, İstanbul'a geldi.

Napoli'den Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne özel uçakla gelen 26 yaşındaki oyuncuyu, sarı-kırmızılı yetkililer ve bir grup taraftar karşıladı.

Havalimanında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Lang, "Burada olduğum için mutluyum. Burayı seçmemde kulübün büyüklüğü ve sosyal medyadaki taraftarlar etkili oldu. (Kopenhag maçında yaşadığı sakatlık) Şu anda sorun yok, ayaktayım, iyiyim. Galatasaray'dan mevcut veya eski oyunculardan biriyle konuşmadım. Galatasaray ile ilgili bilgi sahibiydim." ifadelerini kullandı.

Taraftarların fotoğraf isteğini kırmayan ve sarı-kırmızılı futbolseverlere "üçlü" çektiren Lang, özel araçla havalimanından ayrıldı.

Napoli formasıyla bu sezon tüm kulvarlarda 27 maça çıkan Noa Lang, 1 gol attı.

Kariyerinde Ajax, Twente, Club Brugge ve PSV formalarını da giyen tercübeli oyuncu, Hollanda Milli Takımı ile 15 maçta 3 gol kaydetti.

Lang, geçen sezon PSV formasıyla Hollanda Ligi'nde forma giydiği 29 maçta 11 gol 10 asist kaydetmişti.