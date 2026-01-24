Galatasaray'ın yeni transferi İstanbul'a geliyor

Transfer çalışmalarını hız kesmeden sürdüren Galatasaray, kanat hattındaki hamlelerine bir yenisini eklemeye hazırlanıyor. Noa Lang transferinin ardından sarı-kırmızılılar, Girona forması giyen Yaser Asprilla ile her konuda anlaşma sağladı.

22 yaşındaki Kolombiyalı futbolcunun, ilk etapta kiralık olarak Galatasaray kadrosuna katılması bekleniyor.

Anlaşmada, Asprilla’nın belirli sayıda maça çıkması halinde zorunlu satın alma maddesinin devreye gireceği ifade ediliyor. Genç oyuncunun bu akşam saat 23.00’te İstanbul’a gelecek.

23 MİLYON EUROLUK OPSİYON

Galatasaray’ın, satın alma opsiyonunun kullanılması durumunda Asprilla için toplamda yaklaşık 23 milyon euroyu bulan bir maliyeti göze aldığı belirtildi.

Kolombiyalı kanat oyuncusuyla Benfica, Ajax ve Marsilya’nın da ilgilendiği ancak Girona’ya sunulan en yüksek teklifin Galatasaray’dan geldiği kaydedildi. Bu durumun, transferde sarı-kırmızılıları öne çıkardığı ifade edildi.

Bu sezon Girona formasıyla 17 resmi maçta görev alan Yaser Asprilla, 1 gol ve 1 asistlik katkı sağladı. Sahadaki enerjisi ve çok yönlü oyun yapısıyla dikkat çeken genç oyuncunun güncel piyasa değeri yaklaşık 12 milyon euro seviyesinde.