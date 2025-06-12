Galatasaray'ın yeni transferi Leroy Sane İstanbul'a geldi

Galatasaray'ın anlaşmaya vardığı yıldız kanat oyuncusu Leroy Sane, gece saatlerinde İstanbul'a geldi.

29 yaşındaki yıldız oyuncunun Bayern Münih ile olan sözleşmesi 1 Temmuz itibariyle sona erecek. Bu tarihten sonra yapılan anlaşmayla Sane bedelsiz olarak Galatasaray'a katılacak.

Sane, Galatasaray ile 3 yıllık sözleşme imzalayacak.

Öte yandan Galatasaray tarafından KAP'a yapılan bildirimde "Profesyonel Futbolcu Leroy Aziz Sane'nin Kulübümüze transferi konusunda futbolcu ile resmi görüşmelere başlanmıştır" dendi.

Geride bıraktığımız sezon Bayern Münih formasıyla 45 resmî maçta süre alan Leroy Sane, 13 gol ve 6 asist kaydetti.

Genç yaşta Schalke 04 ile gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Sane, 20 yaşındayken 30 milyon euro karşılığında Manchester City'e transfer olmuştu. Sane 2020 yazında ise 80 milyon euro bonservis bedeliyle Bayern Münih'e gitmişti. Sane, Alman devinde 5 sezon forma giydi.

Sane, Almanya Milli Takımı ile 70 maça çıktı.