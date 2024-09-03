Galatasaray'ın yeni transferi Osimhen'den ilk fotoğraf

Galatasaray, son yıllarda gösterdiği performansla dünyanın en iyi santrforları arasında gösterilen Victor Osimhen'i bir yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattı.

25 yaşındaki Nijeryalı santrfor, sağlık kontrolünden geçerek resmi sözleşmeye imza atmak üzere İstanbul'a geliyor.

Osimhen'in uçağa binmeden önce çektirdiği poz sosyal medyada yayımlandı.

GALATASARAY'DAN RESMİ AÇIKLAMA

Galatasaray'dan yapılan resmi açıklamada, transfer için Napoli ile anlaşma sağlandığı duyuruldu.

Profesyonel futbolcu Victor James Osimhen’in geçici transferi konusunda futbolcu ve kulübü SSCN Napoli SPA ile resmi görüşmelere başlanmıştır.



Kamuoyuna saygıyla duyurulur. pic.twitter.com/ojIVa6UGkJ — Galatasaray SK (@GalatasaraySK) September 2, 2024

Galatasaray'ın transferde satın alma opsiyonu bulunmuyor. Öte yandan Osimhen'in 130 milyon euro olan satın alma bedeli de kendi isteği üzerine 75 milyon euro'ya düşürüldü. Napoli de yıldız golcünün sözleşmesini 2027'ye kadar uzatma hakkını elde etti.

Galatasaray, Napoli'ye kiralama bedeli ödemeyecek. Osimhen'in yıllık 11 milyon euro olan maaşını karşılayacak.

OSIMHEN'İN KARİYERİ

Lille'de gösterdiği performasla büyük çıkış yakalayan Osimhen, 2020'de 77 milyon euro karşılığında Napoli'ye transfer olmuştu. Napoli'nin şampiyon olduğu 2022-23 sezonunda kaydettiği 26 golle Serie A'da gol kralı olan Osimhen, kariyer sezonunu yaşamıştı.

Osimhen geçen sezon ise ligde 15 gol 3 asist kaydetti. Osimhen'in sezon başında Avrupa'nın dev kulüplerinden birine transfer edilmesi beklense de transfer gerçekleşmedi ve yeni teknik direktör Antonio Conte, takıma Romelu Lukaku'nun katılmasının ardından Osimhen'in yeni sezon kadrosunda yer almayacağını açıkladı.