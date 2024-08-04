Galatasaray'ın yeni transferi Sara, İstanbul'a geldi

Galatasaray'ın yeni transferi Gabriel Sara'yı taşıyan uçak İstanbul'a indi.

Galatasaray, Norwich'in Brezilyalı orta saha oyuncusu Gabriel Sara'yı kadrosuna kattı.

İngiliz ekibi ile resmi imzaları attı. Brezilyalı oyuncu ile de 5 yıllık anlaşmaya varıldı.

Galatasaray, 25 yaşındaki oyuncu için 25 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek.

53 MAÇTA 14 GOL, 13 ASİST



Gabriel Sara geçen sezon İngiltere Championship'te mücadele eden Norwich City'de 53 resmi maça çıktı. Sara, bu müsabakalarda 14 gol atarken, 13 kez de asist yaptı.