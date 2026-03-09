Galatasaray, İngilizlere karşı son dönemde üstün

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında yarın evinde Liverpool'u konuk edecek. Sarı-kırmızılı ekip, son dönemde İngiliz takımlarına karşı aldığı sonuçlarla dikkat çekiyor.

Bu sezon Şampiyonlar Ligi lig etabını 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 mağlubiyetle 20. sırada tamamlayan Galatasaray, play-off turunda Juventus ile eşleşti.

İstanbul’daki ilk maçı 5-2 kazanan sarı-kırmızılılar, deplasmanda uzatmalar sonunda 3-2 kaybetmesine rağmen adını son 16 turuna yazdırdı. Bu turda ise lig etabında sahasında 1-0 mağlup ettiği Liverpool ile yeniden eşleşti.

Liverpool ise Devler Ligi’nde oynadığı 8 maçta 6 galibiyet ve 2 yenilgi alarak 36 takımlı lig etabını 3. sırada tamamladı ve doğrudan son 16 turuna yükseldi.

SON 5 MAÇTA 4 KEZ PUAN ALDI

Galatasaray, Avrupa kupalarında İngiliz temsilcileriyle oynadığı son 5 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi yaşadı.

Sarı-kırmızılı ekip son üç sezonda Manchester United ile iki, Tottenham Hotspur, Liverpool ve Manchester City ile birer kez karşılaştı.

2023-2024 sezonunda Şampiyonlar Ligi grup aşamasında Manchester United ile eşleşen Galatasaray, deplasmanda rakibini 3-2 mağlup ederken İstanbul’daki maç 3-3 sona erdi. Geçen sezon UEFA Avrupa Ligi’nde Tottenham’ı sahasında 3-2 yenen “Cimbom”, bu sezon ise Şampiyonlar Ligi’nde Liverpool’u İstanbul’da 1-0 mağlup etti. Sarı-kırmızılı ekip deplasmanda Manchester City’ye ise 2-0 yenildi.

İNGİLİZ TAKIMLARINA KARŞI 26'NCI SINAV

Galatasaray, Avrupa kupalarında İngiliz ekipleriyle bugüne kadar 26 kez karşılaştı. Sarı-kırmızılılar bu maçlarda 6 galibiyet, 9 beraberlik ve 11 yenilgi aldı. Rakip fileleri 29 kez havalandıran Galatasaray, kalesinde ise 48 gol gördü.

İlk kez 1978-1979 sezonunda West Bromwich Albion ile karşılaşan sarı-kırmızılı ekip, sonraki yıllarda Manchester United, Chelsea FC, Leeds United, Arsenal FC, Liverpool ve Manchester City ile mücadele etti.

LIVERPOOL İLE 6'NCI RANDEVU

Galatasaray ile Liverpool, Avrupa kupalarında bugüne kadar 5 kez karşı karşıya geldi. Bu maçlarda Galatasaray 2 galibiyet alırken Liverpool 1 kez kazandı, iki karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.

İlk eşleşme 2001-2002 sezonunda Şampiyonlar Ligi ikinci tur grup aşamasında yaşandı. İngiltere’deki maç 0-0 biterken İstanbul’daki mücadele 1-1 sona erdi.

2006-2007 sezonundaki grup aşamasında ise iki maç da 3-2’lik skorlarla sonuçlandı; Liverpool sahasında kazanırken Galatasaray İstanbul’da galip geldi.

İki takım arasındaki son maç ise bu sezon lig etabında oynandı ve Galatasaray sahasında Liverpool’u 1-0 mağlup etti.

Sarı-kırmızılı ekip, Liverpool’u konuk ettiği üç Avrupa kupası maçında yenilgi yaşamadı. Galatasaray bu karşılaşmalarda 2 galibiyet ve 1 beraberlik alırken 5 gol atıp kalesinde 3 gol gördü.

EN ÇOK MANCHESTER UNİTED İLE OYNADI

Galatasaray’ın İngiliz takımları arasında en fazla karşılaştığı rakibi Manchester United oldu. İki ekip Şampiyonlar Ligi’nde 8 kez karşı karşıya gelirken bu maçlarda takımlar ikişer galibiyet aldı, dört mücadele ise beraberlikle sonuçlandı.