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Galatasaray, İstanbulspor maçının hazırlıklarına başladı

Ajans Haberleri
  • 24.09.2023 15:05
  • Giriş: 24.09.2023 15:05
  • Güncelleme: 24.09.2023 15:05
Kaynak: AA
Galatasaray, İstanbulspor maçının hazırlıklarına başladı

Trendyol Süper Lig'de 3. haftadan ertelenen maçta 26 Eylül Salı günü İstanbulspor'a konuk olacak Galatasaray, hazırlıklarına başladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, dinamik ısınmayla başladı.

8'e 2 pas ve topa sahip olma çalışmalarıyla devam eden idman, çift kale maçla sona erdi.

Galatasaray, İstanbulspor maçının hazırlıklarına yarın akşam saatlerinde yapacağı antrenmanla devam edecek.

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