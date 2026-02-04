Galatasaray - İstanbulspor Türkiye Kupası Maçı Hangi Gün, Saat Kaçta ve Hangi Kanalda?

Futbolseverlerin "bugünkü maçlar" ve "bugün hangi maçlar var" sorularına yanıt aradığı günde, Türkiye Kupası 2025/26 sezonu Grup A mücadelesinde Galatasaray sahaya çıkıyor.

GALATASARAY - İSTANBULSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Türkiye Kupası 25/26 sezonu Grup A kapsamında oynanacak Galatasaray – İstanbulspor karşılaşması, 4 Şubat 2026 Çarşamba günü saat 20:30’da başlayacak.

GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Futbolseverlerin en çok merak ettiği konuların başında “Galatasaray maçı hangi kanalda” sorusu geliyor. Galatasaray – İstanbulspor Türkiye Kupası maçı, A Spor'da canlı ve şifresiz olarak ekranlara gelecek.

TÜRKİYE KUPASI GRUP A PUAN DURUMU (İLK 3 VE İSTANBULSPOR)

Sıra Takım O G B M P 1 Trabzonspor 3 2 0 1 6 2 Galatasaray 2 2 0 0 6 3 Alanyaspor 2 1 1 0 4 8 İstanbulspor 2 0 1 1 1

GALATASARAY - İSTANBULSPOR MAÇI ÖNCESİ SAKAT VE CEZALI OYUNCULAR

Galatasaray’da Sakat ve Cezalılar

Metehan Baltacı – Cezalı (Maçtan men cezası)

– Cezalı (Maçtan men cezası) Arda Ünyay – Sakat (Arka adalesinden sakat)

– Sakat (Arka adalesinden sakat) Leroy Sane – Sakat (Ayak bileğinden sakat)

İstanbulspor’da Sakat ve Cezalılar

Michael Ologo – Sakat (Bacağı kırık)

– Sakat (Bacağı kırık) Ali Şahin Yılmaz – Cezalı (Maçtan men cezası)

