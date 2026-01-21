Galatasaray istediğini aldı

Şampiyonlar Ligi'nin yedinci haftasında Galatasaray evinde Atletico Madrid'i konuk etti. Güçlü İspanyol ekibiyle 1-1 berabere kalan sarı-kırmızılılar puanını 10'a yükseltti ve ilk 24'ü büyük oranda garantiledi.

3. dakikada Barrios'un pasıyla ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Alvarez'in vuruşunda meşin yuvarlak, yakın direğin dibinden auta çıktı.

ATLETICO ÖNE GEÇTİ

4. dakikada Atletico Madrid, öne geçti. Almada'nın pasıyla sol kanatta topla buluşan Ruggeri, içeriye ortaladı. Arka direkteki Simeone'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1.

20. dakikada Galatasaray beraberliği yakaladı. Sane'nin pasıyla ceza sahasının sağ kanadında topla buluşan Sallai, çizgiye indikten sonra meşin yuvarlağı çevirdi. Savunmadaki Llorente'nin altıpasta yaptığı ters dokunuşta top, ağlara gitti: 1-1.

45. dakikada sağ çaprazdan ceza sahasına giren Yunus Akgün, arka direğe topu gönderdi. Bu noktada bulunan Barış Alper Yılmaz'ın bekletmeden şutunda meşin yuvarlak, üstten oyun alanın terk etti.

İlk yarı 1-1 sona erdi.

İkinci yarıda Atletico fırsatlar üretse de iyi bir savunma yapan sarı-kırmızılılar sahadan bir puanla ayrılmayı başardı ve ilk 24'ü büyük oranda garantiledi.