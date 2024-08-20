Galatasaray, İsviçre takımlarıyla 18. kez mücadele edecek

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda yarın deplasmanda Young Boys ile karşılaşacak Galatasaray, İsviçre temsilcilerine karşı üstünlüğüyle dikkati çekiyor.

Trendyol Süper Lig'de 2023-2024 sezonunu şampiyon tamamlayan sarı-kırmızılı takım, "Devler Ligi" elemelerine play-off turundan dahil oldu. Fenerbahçe'nin üçüncü eleme turunda Fransa'nın Lille takımına elenmesinin ardından Türkiye'nin UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki tek temsilcisi olarak kalan Galatasaray, ilk maçında yarın Young Boys ile karşı karşıya gelecek.

İsviçre'nin başkenti Bern'deki Wankdorf Stadı'nda yapılacak maç, TSİ 22.00'de başlayacak. Müsabakanın rövanşı ise 27 Ağustos Salı günü İstanbul'da oynanacak.

Young Boys karşısında tur için avantaj arayacak "Cimbom" İsviçre takımlarına karşı üstün performansıyla ön plana çıkıyor.

Avrupa kupalarında İsviçre takımlarıyla 17 kez karşılaşan Galatasaray, 11 galibiyet, 2 beraberlik aldı. "Cimbom" 4 kez de mağlup oldu. Sarı-kırmızılılar söz konusu maçlarda rakip fileleri 42 kez havalandırırken kalesinde 29 gol gördü.