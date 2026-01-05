Galatasaray, İtalyan yıldızla anlaşmak üzere

Galatasaray, transfer çalışmalarında rotasını İtalya’ya çevirdi. Sarı-kırmızılılar, Inter’de forma giyen orta saha oyuncusu Davide Frattesi’yi kadrosuna katmak için girişimlerini hızlandırdı.

YÜKSEK MAAŞ TEKLİF EDİLDİ

Sky Sports İtalya'nın haberine göre Galatasaray, 25 yaşındaki futbolcuya sezon başına yaklaşık 5 milyon Euro maaş teklif etti. Bu teklifin ardından Frattesi’nin, sarı-kırmızılı takıma transfer olmaya ikna olduğu ifade edildi.

Kulüpler arasındaki görüşmeler ise devam ediyor. Galatasaray yönetiminin, Inter’e 5 milyon Euro kiralama bedeli ve 30 milyon Euro satın alma opsiyonu içeren sözlü bir teklif sunduğu öğrenildi. İtalyan kulübünün ise satın alma opsiyonunun zorunlu hale getirilmesini talep ettiği kaydedildi.

Taraflar arasındaki pazarlıkların önümüzdeki günlerde hız kazanması beklenirken, transferin gerçekleşip gerçekleşmeyeceği yapılacak görüşmelerin ardından netlik kazanacak.