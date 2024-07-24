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Galatasaray, Jelert için Kopenhag ile anlaşmaya vardı

Galatasaray Kulübü, Danimarka temsilcisi Kopenhag ile sağ bek Elias Jelert'in transferi için anlaşmaya vardı.

Spor
  • 24.07.2024 22:40
  • Giriş: 24.07.2024 22:40
  • Güncelleme: 24.07.2024 22:47
Kaynak: AA
Galatasaray, Jelert için Kopenhag ile anlaşmaya vardı
AA

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Danimarka Ligi ekiplerinden Kopenhag forması giyen 21 yaşındaki sağ bek Elias Jelert ile her konuda anlaştı.

Kopenhag Kulübü, resmi internet sitesinden sarı-kırmızılıların Jelert için yaptığı teklifi kabul ettiklerini açıkladı.

Danimarkalı futbolcu, Kopenhag'da 21'i UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Konferans Ligi olmak üzere toplamda 97 resmi maça çıktı.

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