Galatasaray, Jelert için Kopenhag ile anlaşmaya vardı
Galatasaray Kulübü, Danimarka temsilcisi Kopenhag ile sağ bek Elias Jelert'in transferi için anlaşmaya vardı.
Kaynak: AA
Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Danimarka Ligi ekiplerinden Kopenhag forması giyen 21 yaşındaki sağ bek Elias Jelert ile her konuda anlaştı.
Kopenhag Kulübü, resmi internet sitesinden sarı-kırmızılıların Jelert için yaptığı teklifi kabul ettiklerini açıkladı.
Danimarkalı futbolcu, Kopenhag'da 21'i UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Konferans Ligi olmak üzere toplamda 97 resmi maça çıktı.