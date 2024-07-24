Galatasaray, Jelert için Kopenhag ile anlaşmaya vardı

Galatasaray Kulübü, Danimarka temsilcisi Kopenhag ile sağ bek Elias Jelert'in transferi için anlaşmaya vardı.

Spor 24.07.2024 22:40 Giriş: 24.07.2024 22:40

Güncelleme: 24.07.2024 22:47 Kaynak: AA

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AA