Galatasaray, Jhon Duran ile temasta

Bir dönem Fenerbahçe forması da giyen Kolombiyalı futbolcu Jhon Duran’ın transfer görüşmeleri için İstanbul’da bulunduğu iddia edildi.

Sezon başında Al-Nassr’dan kiralık olarak Fenerbahçe’ye katılan ancak ara transfer döneminde takımdan ayrılarak Zenit’e giden 22 yaşındaki futbolcunun, son iki gündür İstanbul’da olduğu öne sürüldü.

"KENTTEN AYRILDI"

Fanatik’te yer alan haberde Duran’ın bu sabah kentten ayrıldığı aktarıldı. Bir süredir Galatasaray ile anılan genç oyuncunun, geleceğine ilişkin görüşmeler yapmak amacıyla İstanbul’a geldiği iddialar arasında yer aldı.

Haberde ayrıca, Suudi Arabistan ekibi Al-Nassr’ın gelecek sezon planlamasında Duran’ı düşünmediği öne sürüldü.

Al-Nassr, Kolombiyalı futbolcuyu 2024-2025 sezonunun devre arasında Aston Villa’dan yaklaşık 77 milyon euro bonservis bedeliyle transfer etmişti.