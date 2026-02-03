Galatasaray Juventus Maç Bileti Ne Kadar, Kaç TL? Galatasaray Juventus Maç Bileti Satış Tarihi ve Fiyatı

UEFA Şampiyonlar Ligi heyecanı play-off turuyla devam ederken, futbolseverlerin gözü Galatasaray Juventus maçına çevrildi. Avrupa futbolunun devlerini karşı karşıya getirecek bu kritik mücadele öncesinde taraftarların en çok merak ettiği konuların başında Galatasaray Juventus maç bileti ne kadar, kaç TL? ve Galatasaray Juventus maç biletleri ne zaman satışa çıkacak? soruları geliyor. RAMS Park’ta oynanacak dev karşılaşmayı tribünden izlemek isteyen sarı-kırmızılı taraftarlar, bilet satış tarihi ve olası fiyatları yakından takip ediyor.

GALATASARAY – JUVENTUS MAÇI NE ZAMAN, NEREDE OYNANACAK?

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu kapsamında oynanacak olan Galatasaray – Juventus eşleşmesi, çift maç eleme usulüne göre gerçekleştirilecek. Temsilcimiz Galatasaray, bu eşleşmenin ilk maçında sahasında avantaj arayacak.

Maç Tarihi: 17 Şubat 2026 Salı

17 Şubat 2026 Salı Stadyum: RAMS Park

RAMS Park Organizasyon: UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu

GALATASARAY VE JUVENTUS BU TURA NASIL GELDİ?

UEFA Şampiyonlar Ligi lig etabının tamamlanmasının ardından play-off ve son 16 turuna yükselen takımlar netleşti. Galatasaray, lig etabında oynadığı 8 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 mağlubiyet alarak 10 puan topladı ve ligi 20. sırada tamamladı. Bu sonuçla play-off turuna kalan sarı-kırmızılılar, kura çekimi sonrası Juventus ile eşleşti.

Juventus ise lig etabında 3 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak 13 puan topladı ve ligi 13. sırada bitirdi. İtalyan temsilcisi, deplasmanda oynayacağı ilk maçta RAMS Park atmosferine konuk olacak.

GALATASARAY – JUVENTUS MAÇ BİLETLERİ NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?

Galatasaray Juventus maç biletleri ne zaman satışa çıkacak? sorusu taraftarlar arasında en çok araştırılan başlıklardan biri oldu. Şampiyonlar Ligi play-off maçları kapsamında 17 Şubat 2026 Salı günü oynanacak karşılaşmanın biletlerinin, kulüp uygulamalarına bakıldığında 13 Şubat 2026 Cuma günü satışa çıkması bekleniyor. Galatasaray'dan biletlerin ne zaman satışa çıkacağına dair resmi açıklama geldiğinde haberimiz güncellenecektir.

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi karşılaşmalarında genellikle biletleri maçtan 4–5 gün önce satışa sunuyor. Bu nedenle Juventus maçının biletlerinin de karşılaşmadan 3–4 gün önce taraftarlarla buluşması öngörülüyor. Kulüpten resmi açıklama yapıldığında bilet satış tarihleri netlik kazanacak.

GALATASARAY – JUVENTUS MAÇ BİLETİ NE KADAR, KAÇ TL?

Galatasaray Juventus maç bileti fiyatları henüz resmi olarak açıklanmadı. Bilet fiyatlarının, Galatasaray’ın UEFA Şampiyonlar Ligi kapsamında daha önce RAMS Park’ta oynadığı karşılaşmalar baz alınarak belirlenmesi bekleniyor.

Sarı-kırmızılıların Devler Ligi’nde evinde oynadığı son Atletico Madrid maçında uygulanan bilet fiyatları şu şekildeydi:

Kategori Fiyat Premium 45.000 TL Delux 44.500 TL Lux 44.250 TL Classic 44.000 TL Kategori 1 28.000 TL Kategori 2 27.500 TL Kategori 3 23.000 TL Kategori 4 22.500 TL Kategori 5 19.000 TL Kategori 6 18.000 TL Kategori 7 13.000 TL Kategori 8 9.000 TL Kategori 9 7.500 TL Kategori 10 2.350 TL Kategori 11 2.300 TL Misafir 2.300 TL

Juventus maçında da benzer bir fiyat politikasının uygulanması bekleniyor. Ancak kesin rakamlar, Galatasaray kulübünün yapacağı resmi duyuruyla netleşecek.

Galatasaray Juventus maç biletleri ne zaman satışa çıkacak?

Maç biletlerinin 13 Şubat 2026 Cuma günü satışa çıkması bekleniyor.

Galatasaray Juventus maçı hangi tarihte oynanacak?

Karşılaşma 17 Şubat 2026 Salı günü RAMS Park’ta oynanacak.

Galatasaray Juventus maç bileti ne kadar?

Bilet fiyatları henüz açıklanmadı. Önceki Şampiyonlar Ligi maçlarında fiyatlar 2.300 TL ile 45.000 TL arasında değişmişti.

Maç Şampiyonlar Ligi’nin hangi turunda oynanacak?

Galatasaray – Juventus karşılaşması UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu kapsamında oynanacak.

Galatasaray – Juventus maçında rövanş ne zaman?

Bu içerikte yalnızca RAMS Park’ta oynanacak ilk maç bilgileri yer almaktadır.