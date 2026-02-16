Galatasaray - Juventus maçı hangi gün, saat kaçta ve hangi kanalda? Galatasaray'ın muhtemel 11'i

UEFA Şampiyonlar Ligi 2025/26 sezonunda play-off heyecanı başlıyor. Galatasaray, Avrupa futbolunun devlerinden Juventus’u Rams Park’ta ağırlayacak. Karşılaşma öncesinde maçın saati, yayın bilgisi, hakem kadrosu ve muhtemel 11’ler futbolseverler tarafından merak ediliyor.

GALATASARAY - JUVENTUS MAÇI NE ZAMAN?

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçı 17 Şubat saat 20:45’te Rams Park’ta oynanacak.

Karşılaşmanın rövanşı ise 25 Şubat Çarşamba günü saat 23.00’te oynanacak.

GALATASARAY - JUVENTUS MAÇI HANGİ KANALDA?

Galatasaray ile Juventus arasındaki Şampiyonlar Ligi karşılaşması TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz yayınlanacak.

MAÇIN HAKEMİ KİM?

Galatasaray - Juventus maçında Hollanda Futbol Federasyonu’ndan Danny Makkelie görev yapacak.

SANE OYNAYACAK MI?

Sakatlığını atlatan ve takımla antrenmanlara başlayan Leroy Sane’nin Juventus karşısında sahada olması bekleniyor.

GALATASARAY MUHTEMEL 11

Uğurcan Çakır, Roland Sallai, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakçı, Ismail Jakobs, Lucas Torreira, Gabriel Sara, Yunus Akgün, Barış Alper Yılmaz, Noa Lang, Victor Osimhen.

SAKAT VE CEZALI OYUNCULAR

Galatasaray

Arda Ünyay - Diz ardı kirişinden sakat

Mario Lemina - Sarı kart cezalısı

Juventus

Emil Holm - Baldır sakatlığı

Arkadiusz Milik - Baldır sakatlığı

Dusan Vlahovic - Adale problemi

MAÇ ÖNCESİ GENEL DURUM

Şampiyonlar Ligi play-off turunda oynanacak Galatasaray - Juventus karşılaşması, haftanın en kritik mücadelelerinden biri olarak öne çıkıyor. İki takım da son 16 turuna kalmak için sahaya çıkacak.

GALATASARAY'IN AVRUPA KARNESİ

Galatasaray, Avrupa kupalarında oynadığı maçlarda 119 galibiyet elde ederken 127 karşılaşmadan mağlubiyetle ayrıldı. Sarı-kırmızılı ekip, 90 mücadelede ise sahadan beraberlikle ayrıldı. Avrupa arenasında toplam 460 gol atan Galatasaray, kalesinde ise 509 gol gördü.

Galatasaray ile Juventus arasında oynanacak Şampiyonlar Ligi play-off mücadelesi, Avrupa futbolunun en dikkat çeken karşılaşmalarından biri olacak. Rams Park’ta oynanacak ilk maç, tur için büyük önem taşıyor.