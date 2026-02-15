Galatasaray, Juventus maçına odaklandı: Okan Buruk'un ilk 11 tercihi merak konusu

Süper Lig’de Eyüpspor karşısında hata yapmayan Galatasaray, Şampiyonlar Ligi’nde oynayacağı Juventus karşılaşmasının hazırlıklarına başladı. Sarı-kırmızılılarda gözler, özellikle kanat tercihleri üzerinde yoğunlaştı.

Teknik direktör Okan Buruk, Juventus maçı öncesinde kadro planlamasında zor bir kararın eşiğinde. Galatasaray’da kanat pozisyonları için beş oyuncu iki forma adına rekabet ediyor.

SANE Mİ, LANG MI?

Sakatlığını geride bırakan Leroy Sane, Juventus maçında görev alabilecek durumda. Ara transfer döneminde kadroya katılan Noa Lang ise forma giydiği üç maçta sergilediği performansla teknik heyetin dikkatini çekti.

Kanatlarda bir diğer güçlü alternatifler Barış Alper Yılmaz ve Yunus Akgün. Okan Buruk, Juventus karşılaşmasını da düşünerek Barış Alper’i Eyüpspor maçında yedek başlatmıştı. Son haftalarda 10 numara pozisyonunda görev alan Yunus Akgün ise ligde yeniden kanatta sahaya çıktı.

SALLAI HÜCUM HATTINDA OLABİLİR

Kadrodaki bir diğer seçenek ise Roland Sallai. Son maçlarda sağ bekte görev yapan Macar futbolcu, Sacha Boey ya da Wilfried Singo’nun savunmada tercih edilmesi halinde hücum hattına kaydırılabilecek isimler arasında bulunuyor.

Galatasaray’da Juventus maçı öncesinde kanatlarda hangi iki oyuncunun sahaya çıkacağı merak edilirken, Okan Buruk’un maç planı doğrultusunda son kararını antrenman performansları ve rakip analizine göre vereceği ifade ediliyor.