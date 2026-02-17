Galatasaray-Juventus maçında muhtemel ilk 11'ler

Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turunda Galatasaray, RAMS Park’ta Juventus’u konuk edecek. Sarı-kırmızılılar, avantajlı bir skor alarak rövanş öncesi elini güçlendirmeyi hedefliyor.

Devler Ligi son 16 play-off turu ilk maçında Galatasaray, İtalya futbolunun köklü temsilcisi Juventus ile karşı karşıya gelecek. RAMS Park’ta oynanacak mücadele saat 20.45’te başlayacak.

Karşılaşmayı Hollanda Futbol Federasyonu’ndan hakem Danny Makkelie yönetecek, maç TRT 1’den canlı yayımlanacak.

PLAY-OFF’A UZANAN YOL

Sezona Şampiyonlar Ligi lig aşamasında başlayan Galatasaray, inişli çıkışlı bir grafik çizdi. İlk haftada Eintracht Frankfurt deplasmanında alınan ağır yenilginin ardından sarı-kırmızılılar, Liverpool, Bodo/Glimt ve Ajax karşısında galibiyetler elde etti.

Devam eden haftalarda Union Saint-Gilloise, Monaco, Atletico Madrid ve Manchester City maçlarından beklenen sonuçlar gelmedi. Lig aşamasını 10 puanla 20. sırada tamamlayan Galatasaray, bu performansın ardından Juventus eşleşmesine geldi.

JUVENTUS’UN AVRUPA KARNESİ

Juventus ise lig aşamasında daha dengeli bir görüntü sergiledi. Dortmund ve Villarreal beraberlikleriyle başlayan süreçte Real Madrid mağlubiyeti yaşayan İtalyan ekibi, ilerleyen haftalarda aldığı galibiyetlerle 13 puana ulaştı.

Monaco ile golsüz berabere kaldığı son maçın ardından ligi 13. sırada bitiren Juventus, play-off bileti alan takımlar arasında yer aldı.

Galatasaray, iç sahadaki son 8 resmi maçında mağlubiyet yaşamadı. Bu süreçte Süper Lig, Türkiye Kupası ve Şampiyonlar Ligi maçlarında 6 galibiyet ve 2 beraberlik elde eden sarı-kırmızılılar, taraftarı önünde güçlü bir performans ortaya koydu.

Son haftalarda hücumda da etkili olan Galatasaray, son 4 resmi maçta 15 gol atarken yalnızca 2 gol yedi.

OSIMHEN ÖN PLANDA

Bu sezon Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi’ndeki gol yükünü büyük ölçüde Victor Osimhen taşıdı. Nijeryalı futbolcu, atılan 9 golün 6’sına imza attı. Osimhen, üç gol daha bulması halinde Burak Yılmaz’ın bir sezonda en fazla Şampiyonlar Ligi golü atan Galatasaraylı oyuncu rekorunu geçme şansına sahip.

Juventus, ligde son haftalarda istikrarsız sonuçlar aldı. Serie A’daki son maçında Inter’e 3-2 yenilen Torino temsilcisi, son 5 resmi maçta yalnızca bir galibiyet elde edebildi. Buna karşın teknik direktör Luciano Spalletti yönetiminde Şampiyonlar Ligi’nde henüz yenilgi yaşamamış olması, İtalyan ekibinin dikkat çeken istatistikleri arasında yer alıyor.

EKSİKLER VE MUHTEMEL KADROLAR

Galatasaray’da sarı kart cezalısı Mario Lemina ile UEFA kadrosunda yer almayan Arda Ünyay, Renato Nhaga ve Can Armando Güner forma giyemeyecek.

Juventus’ta ise Dusan Vlahovic, Arkadiusz Milik ve Emil Holm sakatlıkları nedeniyle kadroda yer almayacak. Khephren Thuram’ın durumu maç saatinde netlik kazanacak.

Muhtemel ilk 11'ler şu şekilde:

Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Sara, Yunus, Barış Alper, Lang, Osimhen

Juventus: Di Gregorio, Kalulu, Bremer, Kelly, McKennie, Locatelli, Koopmeiners, Cambiaso, Conceiçao, Kenan, Openda