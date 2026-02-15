Giriş / Abone Ol
Galatasaray-Juventus maçının hakemi açıklandı

Galatasaray-Juventus maçında düdük, Hollanda Futbol Federasyonu’ndan Danny Makkelie’de olacak. Deneyimli hakem, bu sezon Şampiyonlar Ligi’nde daha önce Galatasaray’ın Monaco’ya 1-0 yenildiği karşılaşmayı da yönetmişti.

Spor
Kaynak: Spor Servisi
Şampiyonlar Ligi’nde Galatasaray ile Juventus arasında oynanacak karşılaşmayı Hollanda Futbol Federasyonu’ndan Danny Makkelie yönetecek.

Kritik mücadelede düdük çalacak olan Hollandalı hakem, daha önce de sarı-kırmızılıların bir Avrupa maçında görev almıştı.

Makkelie, Şampiyonlar Ligi lig aşamasının 6'ncı haftasında oynanan ve Monaco’nun Galatasaray’ı 1-0 mağlup ettiği karşılaşmada da orta hakem olarak görev yapmıştı.

