Galatasaray-Juventus maçının hakemi açıklandı
Galatasaray-Juventus maçında düdük, Hollanda Futbol Federasyonu’ndan Danny Makkelie’de olacak. Deneyimli hakem, bu sezon Şampiyonlar Ligi’nde daha önce Galatasaray’ın Monaco’ya 1-0 yenildiği karşılaşmayı da yönetmişti.
