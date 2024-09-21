Galatasaray, Kadıköy'de farkı 3'e çıkardı
İstanbul derbisinde Fenerbahçe ve Galatasaray karşı karşıya geliyor. Galatasaray, 20. dakikada Torreira'nın golüyle öne geçerken 28. dakikada Mertens'in golüyle farkı 2'ye çıkardı ve ilk yarı bu skorla son buldu. Galatasaray, 59. dakikada Sara'nın golüyle farkı 3'e çıkardı.
Kaynak: DHA
üper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe, Galatasaray'ı konuk ediyor.
Ev sahibi Fenerbahçe sahaya Livakovic, Mert Müldür, Djiku, Çağlar Söyüncü, Oosterwolde, İsmail Yüksek, Fred, Tadic, Szymanski, Saint-Maximin ve Dzeko ile çıktı.
Galatasaray ise Muslera, Kaan Ayhan, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Jakobs, Torreira, Sara, Barış Alper Yılmaz, Mertens, Yunus Akgün ve Osimhen ilk 11'iyle maça başladı.
Galatasaray 21. dakikada Torreira'nın golüyle maçta öne geçti. Fenerbahçe, yükseklik kazanan topu uzaklaştıramadı. İsmail Yüksek'ten seken topun gelişine çok iyi vuran Torreira, Livakovic'i çaresiz bırakan golü attı.
28. dakikada Mertens farkı ikiye çıkardı: 0-2
Galatasaray, 59. dakikada Sara'nın golüyle farkı 3'e çıkardı.