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Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, Meltem Yıldızhan'ın sözleşmesini uzattı

Galatasaray Çağdaş Faktoring Kadın Basketbol Takımı, yeni sezon kadro planlaması doğrultusunda takım kaptanı Meltem Yıldızhan ile bir yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

Ajans Haberleri
  • 24.05.2024 15:49
  • Giriş: 24.05.2024 15:49
  • Güncelleme: 24.05.2024 15:50
Kaynak: AA
Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, Meltem Yıldızhan'ın sözleşmesini uzattı

Sarı-kırmızılı kulüpten "Kaptan ile yola devam" başlığıyla yayımlanan açıklamada 24 yaşındaki sporcu için "Kaptan Meltem Yıldızhan'a 2024-2025 sezonunda Galatasaray formasıyla üstün başarılar dileriz." denildi.

A Milli basketbolcu, geçen sezon ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 32, FIBA Avrupa Kupası'nda ise 12 maçta sarı-kırmızılı formayı giydi.

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