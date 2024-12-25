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Galatasaray kadın basketbol ve voleybol takımlarının sponsoru Başak Traktör oldu

Başak Traktör, Galatasaray Çağdaş Faktoring Kadın Basketbol Takımı ile Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımı'nın forma sırt sponsoru oldu.

Ajans Haberleri
  • 25.12.2024 12:35
  • Giriş: 25.12.2024 12:35
  • Güncelleme: 25.12.2024 12:35
Kaynak: AA
Galatasaray kadın basketbol ve voleybol takımlarının sponsoru Başak Traktör oldu

RAMS Park'ta gerçekleştirilen imza törenine, Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, ASKO Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sami Konukoğlu, Başak Traktör Yönetim Kurulu Üyesi Gökhan Bayramoğlu ile sarı-kırmızılı sporculardan Ayşe Cora, İlkin Aydın, Yasemin Güveli ve Meltem Yıldızhan katıldı.

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