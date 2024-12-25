Galatasaray kadın basketbol ve voleybol takımlarının sponsoru Başak Traktör oldu
Başak Traktör, Galatasaray Çağdaş Faktoring Kadın Basketbol Takımı ile Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımı'nın forma sırt sponsoru oldu.
Kaynak: AA
RAMS Park'ta gerçekleştirilen imza törenine, Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, ASKO Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sami Konukoğlu, Başak Traktör Yönetim Kurulu Üyesi Gökhan Bayramoğlu ile sarı-kırmızılı sporculardan Ayşe Cora, İlkin Aydın, Yasemin Güveli ve Meltem Yıldızhan katıldı.