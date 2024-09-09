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Galatasaray kadın futbol takımının Şampiyonlar Ligi’ndeki rakibi belli oldu

Ajans Haberleri
  • 09.09.2024 15:55
  • Giriş: 09.09.2024 15:55
  • Güncelleme: 09.09.2024 15:56
Kaynak: DHA
Galatasaray kadın futbol takımının Şampiyonlar Ligi’ndeki rakibi belli oldu

Galatasaray Petrol Ofisi’nin UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu’ndaki rakibi Çekya temsilcisi Slavia Prag oldu.

Galatasaray Petrol Ofisi, UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi 1. Eleme Turu’nda Kazakistan’ın BIIK Shymkent takımıyla karşı karşıya gelmişti. Achille Hammerel Stadyumu’nda oynanan mücadeleyi Galatasaray 5-0 kazanarak adını bir sonraki tura yazdırmıştı.

18/19 Eylül ve 25/26 Eylül tarihlerinde çift maçlı eleminasyon sistemine göre oynanacak karşılaşmaların galibi grup aşamasına katılmaya hak kazanacak.

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