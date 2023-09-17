Galatasaray, kadrosunu yıldız futbolcularla güçlendirdi

Süper Lig şampiyonu ve Türkiye'yi UEFA Şampiyonlar Ligi'nde temsil edecek Galatasaray, birinci transfer ve tescil döneminde kadrosuna önemli futbolcular kattı.

Ligde 13. bitirdiği 2021-2022 sezonun ardından kadrosunda büyük bir değişime giden sarı-kırmızılı ekip, geçen sezon şampiyonluğa ulaştı. İkinci eleme turundan başladığı UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3 tur geçerek gruplara kalan Galatasaray, hem Türkiye hem de Avrupa'da önemli hedefler belirledi.

Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki "Cimbom" geçen sezonki ideal ilk 11'inde Sacha Boey, Victor Nelsson, Lucas Torreira, Abdülkerim Bardakcı ve Kerem Aktürkoğlu gibi şampiyonlukta büyük katkısı olan futbolcuları elinde tuttu.

Geride kalan sezon kiralık olarak forma giyen Arjantinli yıldız Mauro Icardi'nin bonservisini alan Galatasaray, ideal 11'den sadece kiralık Milot Rashica'yı yeniden renklerine bağlamadı.

Sarı-kırmızılı ekip, büyük hedeflerle girdiği 2023-2024 sezonunda kadrosunda ciddi bir değişime de imza attı.

Kadrosuna kattığı yıldız oyuncularla Avrupa futbol kamuoyunun da dikkatini çeken Galatasaray, birinci transfer ve tescil döneminde 14 oyuncuyla sözleşme imzaladı.

Kaan Ayhan'ın satın alma opsiyonunu kullanan "Cimbom" geçen sezonki şampiyonluğun mimarlarından Icardi'yi ise bu kez bonservisiyle kadrosuna kattı.

Galatasaray, bu oyuncuların yanı sıra Crystal Palace'dan Fildişi Sahilli yıldız Wilfried Zaha, Chelsea'den Faslı Hakim Ziyech, Tottenham'dan Fransız orta saha Tanguy Ndombele ile Kolombiyalı stoper Davinson Sanchez, Leipzig'den İspanyol sol bek Angelino, Shakhtar Donetsk'ten Brezilyalı kanat Tete, Bayer Leverkusen'den Türk asıllı Alman Kerem Demirbay, Birleşik Arap Emirlikleri temsilcisi Al-Nasr'dan ise Demokratik Kongolu Cedric Bakambu'yu aldı.

Sarı-kırmızılılar, ayrıca Brentford'tan milli futbolcu Halil Dervişoğlu, Gaziantep FK'den kaleci Günay Güvenç ile geleceğe yönelik olarak Bayern Münih'ten Eyüp Aydın ile Ankaraspor'dan Siraçhan Nas'ı renklerine bağladı.