Galatasaray kafilesi, Ankara’da
Trendyol Süper Lig’in 26. haftasında deplasmanda MKE Ankaragücü ile karşılaşacak olan Galatasaray, Ankara’ya geldi.
Kaynak: İHA
Galatasaray, Trendyol Süper Lig’in 26. haftasında Ankaragücü ile deplasmanda oynayacağı maç için kente geldi. Ankara Esenboğa Havalimanı’na ulaşan Galatasaray için geniş güvenlik önlemleri alınırken, sarı-kırmızılı takımın taraftarları, oyuncuları tezahüratlar eşliğinde karşıladı. Kafile polis eşliğinde kendilerini bekleyen otobüsle konaklayacakları otele hareket etti.
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