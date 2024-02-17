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Galatasaray kafilesi, Ankara’da

Trendyol Süper Lig’in 26. haftasında deplasmanda MKE Ankaragücü ile karşılaşacak olan Galatasaray, Ankara’ya geldi.

Ajans Haberleri
  • 17.02.2024 20:21
  • Giriş: 17.02.2024 20:21
  • Güncelleme: 17.02.2024 20:21
Kaynak: İHA
Galatasaray kafilesi, Ankara’da


Galatasaray, Trendyol Süper Lig’in 26. haftasında Ankaragücü ile deplasmanda oynayacağı maç için kente geldi. Ankara Esenboğa Havalimanı’na ulaşan Galatasaray için geniş güvenlik önlemleri alınırken, sarı-kırmızılı takımın taraftarları, oyuncuları tezahüratlar eşliğinde karşıladı. Kafile polis eşliğinde kendilerini bekleyen otobüsle konaklayacakları otele hareket etti.

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