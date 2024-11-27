Galatasaray kafilesi, AZ Alkmaar maçı için Hollanda'ya gitti
Galatasaray Futbol Takımı, UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında yarın deplasmanda oynayacağı AZ Alkmaar maçı için Hollanda'ya gitti.
Kaynak: AA
Sarı-kırmızılı kafile, İstanbul Havalimanı'ndan kalkan özel uçakla Hollanda'nın başkenti Amsterdam'a hareket etti.
Kafilede futbolcular, Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Metin Öztürk, yönetim kurulu üyeleri ve Sportif AŞ yöneticileri yer aldı.
AZ Alkmaar-Galatasaray karşılaşması, Alkmaar kentindeki AFAS Stadı'nda yarın TSİ 20.45'te başlayacak.