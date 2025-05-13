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Galatasaray kafilesi Gaziantep'e gitti

Ajans Haberleri
  • 13.05.2025 17:28
  • Giriş: 13.05.2025 17:28
  • Güncelleme: 13.05.2025 17:28
Kaynak: AA
Galatasaray kafilesi Gaziantep'e gitti

İSTANBUL (AA) - Ziraat Türkiye Kupası finalinde yarın Trabzonspor ile karşılaşacak Galatasaray, maçın oynanacağı Gaziantep'e gitti.

Final öncesinde son antrenmanını Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştiren sarı-kırmızılılar ardından İstanbul Havalimanı'na hareket etti.

İstanbul Havalimanı Genel Havacılık Terminali'nden özek uçakla Gaziantep'e giden kafilede yöneticiler de yer aldı.

Trabzonspor ile Galatasaray'ın karşılaşacağı Ziraat Türkiye Kupası finali, yarın saat 20.45'te Gaziantep Stadyumu'nda oynanacak.

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