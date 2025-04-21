Galatasaray kafilesi, Konya'da coşkuyla karşılandı

İsmail AKKAYA- Hasan DÖNMEZ/KONYA,(DHA)- GALATASARAY kafilesi, Türkiye Kupası yarı final maçı için geldiği Konya'da coşkuyla karşılandı.

Türkiye Kupası yarı finalinde Galatasaray, yarın saat 20.30'da Konyaspor ile karşılaşacak. Galatasaray futbol takımı bugün özel uçakla maçın oynanacağı Konya'ya geldi. Havalimanında Sarı-kırmızılı kafileyi taraftarı coşkuyla karşıladı. Taraftar, Teknik Direktör Okun Buruk'a çiçek hediye etti.

Sarı-kırmızılı ekipte, hazırlık çalışmaları sırasında kondisyonerler eşliğinde saha çalışmalarına başlayan Elias Jelert, sağ dizindeki esneme sonrası takım antrenmanlarına yeni başlayan Kaan Ayhan ve önceki gün yapılan antrenmanda sol kasığında ağrı hisseden Alvaro Morata, tedbir amacıyla Konya’daki kamp kafilesinde yer almadı. Kafile, daha sonra kamp yapacağı otele geçti.

Galataaray'ın, Konya kamp kadrosunda şu isimler yer alıyor;

Fernando Muslera, Ismail Jakobs, Davinson Sanchez, Roland Sallai, Dries Mertens, Yunus Akgün, Eren Elmalı, Berkan Kutlu, Günay Güvenç, Gabriel Sara, Ahmed Kutucu, Carlos Cuesta, Przemyslaw Frankowski, Yusuf Demir, Lucas Torreira, Abdülkerim Bardakcı, Victor Osimhen, Jankat Yılmaz, Efe Akman, Metehan Baltacı, Arda Ünyay, Mario Lemina."

(FOTOĞRAFLI)