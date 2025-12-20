Galatasaray Kasımpaşa maçı bugün mü? Maç hangi gün, saat kaçta ve hangi kanalda?

Futbolseverlerin merak ettiği “Galatasaray Kasımpaşa maçı bugün mü, saat kaçta ve hangi kanalda?” sorusunun yanıtı netleşti. Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu’nun 17. haftasında Galatasaray A.Ş., sahasında Kasımpaşa A.Ş. ile kritik bir maça çıkıyor. Hem ilk devreyi lider tamamlama yarışı hem de Mauro Icardi’nin rekor hedefi, bu mücadeleyi haftanın en çok konuşulan karşılaşmalarından biri hâline getiriyor.

GALATASARAY – KASIMPAŞA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, NEREDE OYNANACAK?

Galatasaray – Kasımpaşa maçı bugün değil, yarın oynanacak. Müsabakanın resmi maç bilgileri şöyle:

Bilgi Detay Karşılaşma Galatasaray A.Ş. – Kasımpaşa A.Ş. Organizasyon Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu (Profesyonel Takım) Maç Kodu 1151 Stad Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park – İstanbul Tarih 21 Aralık 2025 Başlama Saati 20.00

Bu bilgiler ışığında, “Galatasaray Kasımpaşa maçı hangi gün, saat kaçta?” sorusunun cevabı kısaca şöyle özetlenebilir: Maç 21 Aralık 2025 Pazar günü saat 20.00’de RAMS Park’ta oynanacak.

GALATASARAY – KASIMPAŞA MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Futbol severlerin yoğun arama yaptığı diğer soru da “Galatasaray Kasımpaşa maçı hangi kanalda, şifresiz mi?” şeklinde. Karşılaşma, yayıncı kuruluş ekranlarından beIN SPORTS 1 kanalından canlı ve şifreli olarak yayınlanacak.

Kanal: beIN SPORTS 1

beIN SPORTS 1 Yayın Türü: Canlı ve şifreli

Canlı ve şifreli Yayın Saati: 20.00 (maçla eş zamanlı)

Bu bilgilerle birlikte, “Galatasaray maçı ne zaman, hangi kanalda?” sorusu da yanıtını bulmuş oluyor.

GALATASARAY – KASIMPAŞA MAÇININ HAKEMİ KİM?

Merak edilen bir diğer başlık ise “Galatasaray Kasımpaşa maçının hakemi kim?” sorusu. TFF atamalarına göre karşılaşmanın hakem triosu ve maç ekibi şöyle:

Görev İsim Hakem Alper Akarsu 1. Yardımcı Hakem Mehmet Salih Mazlum 2. Yardımcı Hakem Suat Güz Dördüncü Hakem Muhammet Ali Metoğlu Gözlemci Barış Şimşek Temsilci Uğur Yalçın Temsilci Atalay Bahar Temsilci Hüseyin Korkusuz Temsilci Mehmet Tuna

Bu atama ile birlikte Galatasaray – Kasımpaşa maçının hakem kadrosu da resmiyet kazanmış durumda.

GALATASARAY’IN LİGDEKİ DURUMU: HEDEF İLK YARIYI LİDER BİTİRMEK

Galatasaray, Trendyol Süper Lig’in 16 haftalık bölümünde oldukça etkileyici bir performans ortaya koydu. Sarı-kırmızılılar, geride kalan 16 maçta 12 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Topladığı 39 puanla, en yakın takipçisi Fenerbahçe’nin 3 puan önünde haftaya lider girdi.

Yarın oynanacak Kasımpaşa maçı, ilk devreyi lider kapatma hedefi açısından ayrı bir önem taşıyor. Galatasaray, bu karşılaşmada en az 1 puan alması hâlinde 2025–26 sezonunun ilk yarısını lider tamamlamayı garantileyecek.

KASIMPAŞA’NIN LİGDEKİ KONUMU

Konuk ekip Kasımpaşa ise sezona dalgalı bir başlangıç yaptı. Ligde oynadığı 16 maçta 3 galibiyet, 6 beraberlik ve 7 mağlubiyet yaşayan lacivert-beyazlı ekip, 15 puanla 14. sırada bulunuyor.

Bu nedenle Galatasaray – Kasımpaşa maçı hem zirve yarışı hem de alt sıralardan uzaklaşma mücadelesi açısından büyük önem taşıyor. Kasımpaşa için alınacak her puan, ligin ikinci yarısına daha güvenli bir noktadan girme adına kritik değere sahip.

GALATASARAY’IN EKSİKLERİ VE CEZALI/ÇAĞRILI OYUNCULAR

Sarı-kırmızılılar, Kasımpaşa maçı öncesine önemli eksiklerle giriyor. Tedavileri süren Wilfried Singo ve Berkan Kutlu, bu maçta forma giyemeyecek.

Kaan Ayhan ve Uğurcan Çakır içinse durum, maç saati yapılacak son kontrollerin ardından netlik kazanacak. Ayrıca bahis soruşturması kapsamında ceza alan Eren Elmalı ile tutuklanan Metehan Baltacı da Kasımpaşa karşısında sahada olamayacak.

Öte yandan Victor Osimhen, Mario Lemina ve Ismail Jakobs, Afrika Uluslar Kupası’nda mücadele edecekleri için kadroda yer alamıyor. Osimhen’in ayrıca sarı kart cezası da bulunuyor.

LUCAS TORREİRA SARI KART CEZA SINIRINDA

Galatasaray’ın tecrübeli orta saha oyuncusu Lucas Torreira, Kasımpaşa maçı öncesi sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Uruguaylı futbolcu, bu karşılaşmada kart görmesi hâlinde, ligin 18. haftasında oynanacak Gaziantep FK maçında takımdaki yerini alamayacak.

GALATASARAY’IN İÇ SAHA PERFORMANSI VE SERİ

RAMS Park’ta 26 maçlık yenilmezlik serisi

Galatasaray, RAMS Park’ta oynadığı son 26 Süper Lig maçında mağlubiyet yaşamadı. Sarı-kırmızılılar, sahasındaki son lig yenilgisini 19 Mayıs 2024’te Fenerbahçe’ye karşı aldı. O tarihten bu yana iç sahada çıktığı 26 lig maçında 21 galibiyet, 5 beraberlik elde etti.

Bu sezonki iç saha karnesi

2025–26 sezonunda RAMS Park’ta şimdiye kadar 8 Süper Lig maçına çıkan Galatasaray, bu maçlarda 6 galibiyet ve 2 beraberlik aldı. İç sahada 19 gol atan sarı-kırmızılılar, buna karşılık kalesinde 8 gol gördü.

GALATASARAY’IN SAVUNMA İSTATİSTİKLERİ VE AVERAJI

Galatasaray, Süper Lig’deki 16 maçta 36 gol atıp 12 gol yedi ve +24 averajla ligin en iyi averajına sahip takımı konumunda bulunuyor. Sarı-kırmızılılar, Fenerbahçe ile birlikte ligin en fazla gol atan takımı durumundayken, 9 gol yiyen Göztepe’nin ardından en az gol yiyen ikinci takım olarak dikkat çekiyor.

Son maçlarda kaleyi kapatmakta zorlanıyor

Buna karşın Galatasaray, Süper Lig’de oynadığı son 9 maçın 8’inde kalesinde gol gördü. Sezonun ilk 7 lig maçında yalnızca 2 gol yiyen sarı-kırmızılılar, 8. haftadaki Beşiktaş derbisiyle birlikte başlayan süreçte skor olarak istediklerini alsa da savunma anlamında zaman zaman zorlandı.

Son 9 lig maçının yalnızca Trabzonspor karşılaşmasında gol yemeyen Galatasaray, bu periyotta toplam 10 golü kalesinde gördü.

Galatasaray Kasımpaşa maçı bugün mü?

Galatasaray Kasımpaşa maçı bugün değil, yarın oynanacak. Karşılaşma, 21 Aralık 2025 Pazar günü saat 20.00’de başlayacak.

Galatasaray – Kasımpaşa maçı hangi gün, saat kaçta?

Müsabaka, 21 Aralık 2025 Pazar günü Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park’ta oynanacak ve saat 20.00’de başlayacak.

Galatasaray – Kasımpaşa maçı hangi kanalda?

Galatasaray Kasımpaşa maçı, beIN SPORTS 1 kanalından canlı ve şifreli olarak yayınlanacak.

Galatasaray – Kasımpaşa maçının hakemi kim?

Mücadelede düdük Alper Akarsu’da olacak. Karşılaşmada Mehmet Salih Mazlum (1. yardımcı hakem), Suat Güz (2. yardımcı hakem), Muhammet Ali Metoğlu (dördüncü hakem), Barış Şimşek (gözlemci) ile Uğur Yalçın, Atalay Bahar, Hüseyin Korkusuz ve Mehmet Tuna (temsilciler) görev yapacak.

Lucas Torreira ceza sınırında mı?

Evet. Lucas Torreira, sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Uruguaylı orta saha oyuncusu, Kasımpaşa karşısında sarı kart görmesi durumunda, ligin 18. haftasındaki Gaziantep FK maçında forma giyemeyecek.

Özetle; Galatasaray Kasımpaşa maçı bugün mü, saat kaçta ve hangi kanalda? sorusunun yanıtı netleşmiş durumda: Maç, 21 Aralık 2025 Pazar günü saat 20.00’de RAMS Park’ta oynanacak ve beIN SPORTS 1’den canlı ve şifreli yayınlanacak. Galatasaray, bu karşılaşmayı kazanarak isterken, Kasımpaşa ise alt sıralardan uzaklaşma mücadelesi verecek. Mauro Icardi’nin kırabileceği rekor, Leroy Sane’nin gol serisi ve Galatasaray’ın iç sahadaki 26 maçlık yenilmezlik serisi, bu mücadeleyi yalnızca üç puanlık bir maç olmaktan çıkarıp sezonun en kritik virajlarından biri hâline getiriyor.