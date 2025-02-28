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Galatasaray, Kasımpaşa maçı hazırlıklarına başladı

Ajans Haberleri
  • 28.02.2025 17:34
  • Giriş: 28.02.2025 17:34
  • Güncelleme: 28.02.2025 17:34
Kaynak: AA
Galatasaray, Kasımpaşa maçı hazırlıklarına başladı

İSTANBUL (AA) - Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında 2 Mart Pazar günü deplasmanda oynayacağı Kasımpaşa maçının hazırlıklarına başladı.

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu'nun 3. ve son maçında dün TÜMOSAN Konyaspor'u konuk eden sarı-kırmızılı takım, Süper Lig'e döndü.

Kulübün açıklamasına göre Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde, teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki idmanda sarı-kırmızılı futbolcular, iki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasının ardından çift kale maç yaptı.

Galatasaray, Kasımpaşa müsabakasının hazırlıklarını yarınki antrenmanla tamamlayacak.

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