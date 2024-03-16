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Galatasaray, Kasımpaşa maçı hazırlıklarını sürdürdü

Galatasaray, Trendyol Süper Lig’in 30. haftasında Kasımpaşa ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Ajans Haberleri
  • 16.03.2024 12:28
  • Giriş: 16.03.2024 12:28
  • Güncelleme: 16.03.2024 12:28
Kaynak: İHA
Galatasaray, Kasımpaşa maçı hazırlıklarını sürdürdü

Florya Metin Oktay Tesisleri’nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde dinamik ısınmayla başlayan idman, üç grup halinde 8’e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman, savunma ve hücum çalışmasıyla sona erdi. 

Galatasaray, yarın saat 17.30’da yapacağı idmanla Kasımpaşa maçı hazırlıklarını tamamlayacak.

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