Galatasaray, Kasımpaşa maçı hazırlıklarını sürdürdü
Galatasaray, Trendyol Süper Lig’in 30. haftasında Kasımpaşa ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Kaynak: İHA
Florya Metin Oktay Tesisleri’nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde dinamik ısınmayla başlayan idman, üç grup halinde 8’e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman, savunma ve hücum çalışmasıyla sona erdi.
Galatasaray, yarın saat 17.30’da yapacağı idmanla Kasımpaşa maçı hazırlıklarını tamamlayacak.