Galatasaray, Kasımpaşa maçı hazırlıklarını sürdürdü

Galatasaray, Trendyol Süper Lig’in 30. haftasında Kasımpaşa ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Florya Metin Oktay Tesisleri’nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde dinamik ısınmayla başlayan idman, üç grup halinde 8’e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman, savunma ve hücum çalışmasıyla sona erdi.

Galatasaray, yarın saat 17.30’da yapacağı idmanla Kasımpaşa maçı hazırlıklarını tamamlayacak.