Galatasaray, Kasımpaşa maçının hazırlıklarına başladı

Galatasaray Futbol Takımı, Trendyol Süper Lig’in 30. haftasında Kasımpaşa ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarına Florya Metin Oktay Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla başladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, dinamik ısınmayla başlayan idman, 8’e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, bire bir oyun ve topa sahip olma çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdi.

Galatasaray, 12 Nisan Salı günü yapacağı idmanla Kasımpaşa maçı hazırlıklarını sürdürecek.

Çaykur Rizespor maçında sakatlanan Kaan Ayhan'ın tedavisine başlandı

Galatasaray'ın Çaykur Rizespor ile yaptığı maçta sakatlanan ve çekilen MR'ında darbe aldığı bölgede yumuşak dokuda hematom tespit edilen Kaan Ayhan'ın tedavisine de başlandı.

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında dün konuk ettiği Çaykur Rizespor'u 6-2 yenen Galatasaray'da 15. dakikada sakatlanan Kaan Ayhan, 23. dakikada oyundan çıkmıştı.