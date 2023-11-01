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Galatasaray, Kasımpaşa maçının hazırlıklarına devam etti

Ajans Haberleri
  • 01.11.2023 15:15
  • Giriş: 01.11.2023 15:15
  • Güncelleme: 01.11.2023 15:16
Kaynak: AA
Galatasaray, Kasımpaşa maçının hazırlıklarına devam etti

Galatasaray, Süper Lig'in 11. haftasında 3 Kasım Cuma günü sahasında Kasımpaşa ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, dinamik ısınmayla başladı.

İki grup halinde 8'e 2 pas organizasyonlarıyla devam eden idman, hücum ve savunma çalışmalarıyla sona erdi.

Galatasaray, Kasımpaşa maçının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

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