Galatasaray-Kasımpaşa maçının VAR hakemi belli oldu

Süper Lig'in 17'nci haftasında Galatasaray evinde Kasımpaşa'yı konuk edecek. RAMS Park'ta oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.

Mücadeleyi hakem Alper Akarsu yönetecek. Karşılaşmanın VAR hakemi ise Sarper Barış Saka oldu.

Galatasaray, yarın Kasımpaşa karşısında galip gelerek Süper Lig'in ilk yarısını lider tamamlamayı hedefliyor.

Sarı-kırmızılı takım, müsabakada puan alması durumunda 2025-26 sezonunun ilk yarısını en üst sırada bitirecek.

Sarı-kırmızılı takımda Kasımpaşa maçı öncesi kritik eksikler bulunuyor. Galatasaray'da tedavilerine devam edilen Wilfried Singo ve Berkan Kutlu, Kasımpaşa karşısında forma giyemeyecek. Kaan Ayhan ve Uğurcan Çakır'ın durumu ise maç saatinde belli olacak.

Ayrıca bahis soruşturması kapsamında ceza verilen Eren Elmalı ile tutuklanan Metehan Baltacı da yarın oynayamayacak.

Victor Osimhen, Mario Lemina ve Ismail Jakobs ise Afrika Uluslar Kupası'na gittikleri için Kasımpaşa'ya karşı görev alamayacak. Osimhen'in ayrıca sarı kart cezası da bulunuyor.