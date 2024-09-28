Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Galatasaray - Kasımpaşa maçının VAR’ı Ali Şansalan

Trendyol Süper Lig’de bugün oynanacak Galatasaray-Kasımpaşa maçının Video Yardımcı Hakemi (VAR) Ali Şansalan oldu.

Ajans Haberleri
  • 28.09.2024 13:06
  • Giriş: 28.09.2024 13:06
  • Güncelleme: 28.09.2024 13:06
Kaynak: İHA
Galatasaray - Kasımpaşa maçının VAR’ı Ali Şansalan

Trendyol Süper Lig’in 7. haftasında Galatasaray ile Kasımpaşa bugün saat 20.00’de RAMS Park Ali Sami Yen Spor Kompleksi’nde karşı karşıya gelecek.

Zorlu müsabakada Oğuzhan Çakır düdük çalacak. Çakır’ın yardımcılıklarını Mehmet Akıncık ile Ali Can Alp yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi Ozan Ergün olacak.

Sarı-kırmızılılar ile lacivert-beyazlılar arasındaki mücadelenin VAR koltuğunda Ali Şansalan oturacak. Şansalan’a AVAR olarak Mustafa Savranlar eşlik edecek.

BirGün'e Abone Ol