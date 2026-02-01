Galatasaray, Kayserispor karşısında: Muhtemel ilk 11'ler

Galatasaray, Süper Lig’in 20. haftasında 1 Şubat Pazar günü sahasında Kayserispor ile karşı karşıya gelecek.

RAMS Park’ta oynanacak mücadele saat 20.00’de başlayacak, karşılaşmayı hakem Adnan Deniz Kayatepe yönetecek. Muhtemel ilk 11'ler şu şekilde:

Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Eren, Lemina, Torreira, Yunus, Sara, Lang, Osimhen

Kayserispor: Bilal, Katongo, Semih, Denswil, Carole, Benes, Bennaser, Mendes, Opoku, Cardoso, Onugkha

Ligde geride kalan 19 maçta 14 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 yenilgi alan Galatasaray, 46 puanla haftaya lider girdi. Sarı-kırmızılılar, en yakın takipçisi Fenerbahçe’nin 3 puan önünde bulunuyor. Kayserispor ise 2 galibiyet, 9 beraberlik ve 8 mağlubiyetle topladığı 15 puanla 17. sırada yer alıyor.

Sezonun ilk yarısında iki takım arasında oynanan karşılaşmayı Galatasaray 4-0 kazanmıştı.

EKSİKLER VE KART SINIRI

Galatasaray’da Barış Alper Yılmaz, sarı kart cezası nedeniyle Kayserispor karşısında forma giyemeyecek. Ayrıca geçen haftaki Fatih Karagümrük maçında gördüğü kartla cezalı duruma düşen milli oyuncu bu karşılaşmada görev alamayacak.

Sakatlığı bulunan Leroy Sane de maç kadrosunda yer almayacak. Kulüp, Sané’nin sağ ayak bileği dış yan bağları ve eklem kapsülünde yırtık ve kanama tespit edildiğini açıkladı.

Sarı-kırmızılılarda Mario Lemina, Abdülkerim Bardakcı ve Kazımcan Karataş sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu oyuncular kart görmeleri halinde 21. haftadaki Çaykur Rizespor maçında forma giyemeyecek.

FORM DURUMU

Galatasaray, Süper Lig’de oynadığı son 7 maçta mağlubiyet yaşamadı. Bu süreçte 5 galibiyet ve 2 beraberlik alan sarı-kırmızılılar, söz konusu karşılaşmalarda 18 gol atıp 8 gol yedi.

Öte yandan Galatasaray, ligdeki son 12 maçın 10’unda kalesini gole kapatmakta zorlandı.

Ara transfer döneminde kadroya katılan Noa Lang ve Yaser Asprilla, teknik direktör Okan Buruk’un görev vermesi halinde Galatasaray formasıyla ilk maçlarına Kayserispor karşısında çıkabilir.

REKABETTE 60'INCI RANDEVU

Galatasaray ile Kayserispor, Süper Lig’de 60. kez karşı karşıya gelecek. Geride kalan 59 maçta Galatasaray 37 galibiyet alırken, Kayserispor 5 kez kazandı, 17 karşılaşma berabere sonuçlandı. Galatasaray bu maçlarda 134 gol atarken, Kayserispor 46 golle karşılık verdi.

İstanbul’da oynanan 29 lig maçının 23’ünü kazanan Galatasaray, sahasında rakibine karşı belirgin bir üstünlük kurdu. Sarı-kırmızılı ekip, Kayserispor’a karşı ligde son 6 maçta da mağlubiyet yaşamadı.

İki takım arasındaki en farklı galibiyetler Galatasaray’ın sahasında aldığı 6-0’lık skorlarla kayıtlara geçerken, rekabetteki en gollü maç 1985-86 sezonunda oynanan ve Galatasaray’ın 5-2 kazandığı karşılaşma oldu.