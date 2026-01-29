Galatasaray - Kayserispor maçı hangi gün, saat kaçta ve hangi kanalda?

Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu’nda zirve yarışını yakından ilgilendiren bir karşılaşma futbolseverleri bekliyor. “Galatasaray maçı hangi gün”, “Galatasaray maçı saat kaçta” ve “Galatasaray maçı hangi kanalda” soruları öne çıkarken, lider Galatasaray sahasında Kayserispor’u konuk edecek. Rams Park’ta oynanacak mücadele, hem şampiyonluk yarışını hem de alt sıraları doğrudan etkileyecek.

GALATASARAY - KAYSERİSPOR MAÇININ HAKEMİ

Karşılaşmayı hakem Adnan Deniz Kayatepe yönetecek. Yardımcı hakemler Süleyman Özay ve Mehmet Kısal olurken, dördüncü hakem olarak Ayberk Demirbaş görev yapacak.

PUAN DURUMU

Ligde 19 hafta sonunda oluşan puan durumu, iki takımın hedeflerini net şekilde ortaya koyuyor. Aşağıdaki tabloda yalnızca ilk 3 sıradaki takımlar ile birlikte Kayserispor yer alıyor.

Sıra Takım O G B M P 1 Galatasaray 19 14 4 1 46 2 Fenerbahçe 19 12 7 0 43 3 Trabzonspor 19 12 5 2 41 17 Kayserispor 19 2 9 8 15

Bu tabloya göre Galatasaray puan durumu itibarıyla 46 puanla liderliğini sürdürürken, Kayserispor puan durumu 15 puanla düşme hattında yer alıyor.

SAKAT VE CEZALI OYUNCULAR

Galatasaray sakat ve cezalı listesi

Galatasaray’da Metehan Baltacı maçtan men cezası nedeniyle forma giyemeyecek. Arda Ünyay arka adale sakatlığı sebebiyle kadroda yer almazken, Barış Alper Yılmaz ise sarı kart cezası nedeniyle Kayserispor karşısında takımını yalnız bırakacak.

Kayserispor sakat ve cezalı listesi

Kayserispor’da Majid Hosseini adale problemi nedeniyle kadro dışı kalırken, Abdulsamet Burak maçtan men cezası sebebiyle forma giyemeyecek. Gideon Jung ise boyun sakatlığı nedeniyle Galatasaray maçında görev alamayacak.

GALATASARAY - KAYSERİSPOR MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

Galatasaray ile Zecorner Kayserispor arasındaki Süper Lig mücadelesi, 1 Şubat 2026 Pazar günü oynanacak. Karşılaşma saat 20:00’de başlayacak ve Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park’ta futbolseverlerle buluşacak. Bu bilgilerle birlikte “Galatasaray maçı hangi gün” ve “Galatasaray maçı saat kaçta” soruları net yanıtını bulmuş oluyor.

GALATASARAY - KAYSERİSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

“Galatasaray izle” ve “Galatasaray maçı hangi kanalda” aramalarının yanıtı da belli oldu. Galatasaray - Kayserispor maçı beIN SPORTS ekranlarından canlı ve şifreli olarak yayınlanacak.

Galatasaray - Kayserispor karşılaşması, Trendyol Süper Lig’de hem zirve yarışını hem de alt sıraları yakından ilgilendiriyor. “Galatasaray maçı hangi gün, saat kaçta ve hangi kanalda?” sorularının yanıtı netleşirken, lider Galatasaray Rams Park’ta bir kez daha taraftarı önünde sahaya çıkacak.