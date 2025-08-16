Galatasaray, Kayserispor maçı hazırlıklarına başladı

Giriş / Abone Ol
Ajans Haberleri
  • 16.08.2025 15:08
Kaynak: AA
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında 24 Ağustos Pazar günü Zecorner Kayserispor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki idman dinamik ısınmayla başladı.

Koşu çalışmasıyla devam eden antrenman, topa sahip olma çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdi.

Galatasaray, 19 Ağustos Salı günü yapacağı idmanla hazırlıklarını sürdürecek.

