Galatasaray, Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdürdü

İSTANBUL, (DHA) -GALATASARAY, Süper Lig’in 3. haftasında Kayserispor ile yapacağı maçın hazırlıklarını bugün Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Topla ısınmayla başlayan idman, üç grup halinde 8’e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, savunma ve hücum çalışmasıyla sona erdi.

Galatasaray, yarın saat 11.00’de yapacağı idmanla hazırlıklarını sürdürecek.

