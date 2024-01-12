Galatasaray-Kayserispor maçının hakemi belli oldu

Süper Lig’in 20. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler belli oldu. Merkez Hakem Kurulu, Galatasaray-Kayserispor maçına Atilla Karaoğlan orta hakem olarak görevlendirdi.

Süper Lig’in 20. haftasında oynanacak olan müsabakaları yönetecek hakemler açıklandı. Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan atamalara göre, 15 Ocak 2024 Pazartesi günü oynanacak Galatasaray ile Kayserispor maçının orta hakemi olarak Atilla Karaoğlan atandı.

Karaoğlan’ın yardımcılıklarını Cevdet Kömürcüoğlu ve Abdullah Bora Özkara yapacak. Maçın 4. hakemi Oğuzhan Çakır olurken Atilla Karaoğlan, bu sezon Kayserispor’un ilk kez bir maçını yönetecek.

15 Ocak 2024 Pazartesi günü Ali Sami Yen Spor Kompleksi’nde oynanacak olan Galatasaray ile Kayserispor maçı saat 20.00’de oynanacak.