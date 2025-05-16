Galatasaray, Kayserispor maçının hazırlıklarına başladı

Galatasaray, Trendyol Süper Lig’in 36. haftasında Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri’nde dinamik ısınmayla başlayan idman, üç grup halinde 8’e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, topa sahip olma çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdi.

Sarı-kırmızılılar, yarın saat 17.00’da yapacağı idmanla hazırlıklarını tamamlayacak.