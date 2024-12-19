Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Galatasaray, Kayserispor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında 22 Aralık Pazar günü Bellona Kayserispor'a konuk olacak Galatasaray, hazırlıklarını sürdürdü.

Ajans Haberleri
  • 19.12.2024 23:30
  • Giriş: 19.12.2024 23:30
  • Güncelleme: 19.12.2024 23:30
Kaynak: AA
Galatasaray, Kayserispor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın dinamik ısınmayla başladığı belirtildi.

Dört grup halinde 5'e 1 pas çalışmasıyla süren idmanın topa sahip olma çalışmasının ardından dört takımlı turnuvayla sona erdiği kaydedildi.

Galatasaray, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

BirGün'e Abone Ol