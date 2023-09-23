Galatasaray kazandı, Icardi yeni rekoruyla Süper Lig tarihine geçti

Galatasaray, Süper Lig’in 6’ncı haftasında Başakşehir’i deplasmanda 2-1 mağlup etti. Sarı-kırmızılı ekibe galibiyeti getiren golleri 43’üncü dakikada Hakim Ziyech ve 50’nci dakikada penaltıdan Mauro Icardi kaydetti. Ev sahibi ekibin tek sayısı ise 64’üncü dakikada Leo Dubois’dan geldi.

6’ncı dakikada Boey’in pasıyla sağ kanatta topla buluşan Tete, ceza sahası yayına doğru hareketlendi. Bu oyuncunun kaleyi cepheden gören bir noktadan sol ayağıyla yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üstten dışarı gitti.

26’ncı dakikada Başakşehir tehlikeli geldi. Kendi yarı sahasında topu kapan Karzev, topla birlikte Galatasaray yarı sahasına doğru hareketlendi. Bu oyuncunun ceza sahası yayının gerisinden yaptığı vuruşta Abdülkerim’e çarpıp havalanan top, üst direğe çarparak kornere gitti.

37’nci dakikada Serdar Gürler’in pasıyla buluşan Karzev’in kaleyi cepheden gören bir noktadan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak yandan dışarı gitti.

43’üncü dakikada Galatasay öne geçti. Sağ kanattan gelişen atakta Tete, pasını ceza sahası yayı üzerindeki Ziyech’e verdi. Bu oyuncunun sol ayağıyla yaptığı vuruşta meşin yuvarlak köşeden ağlarla buluştu: 0-1.

45+1’inci dakikada Abdülkerim’in sol kanattan ceza sahası içerisine yaptığı ortaya arka direkte iyi yükselen Oliveira’nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak üst direkten oyuna alanına döndü. Dönen topu takip eden Tete’nin vuruşunda meşin yuvarlak üstten dışarı gitti.

Karşılaşmanın ilk yarısı Galatasaray’ın 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

48’inci dakikada Galatasaray penaltı kazandı. Tete’nin arapasıyla ceza sahası içerisine hareketlenen Kerem Aktürkoğlu, Ba’nın müdahalesi ile yerde kalınca hakem penaltı noktasını gösterdi.

50’inci dakikada Galatasaray farkı 2’ye çıkardı. Kazanılan penaltı vuruşunda topun başına geçen Icardi, meşin yuvarlak ve kaleci Volkan Babacan’ı ters köşelere gönderdi: 0-2.

64’üncü dakikada Başakşehir farkı 1’e düşürdü. Sağ kanattan gelişen atakta Deniz Türüç savunma arkasına hareketlenen Dubois’ya pasını aktardı. Bu oyuncunun ceza sahası içerisi sağ çaprazından altıpas içerisine doğru yolladığı top, kaleye yönlenerek ağlarla buluştu: 1-2.

82’nci dakikada ceza sahası yayının hemen gerisinden Galatasaray’ın kazandığı serbest vuruşta topun başına geçen Kerem Demirbay’ın vuruşunda meşin yuvarlak az farkla yandan dışarı gitti.

86’ncı dakikada Kerem Demirbay’ın sol kanattan altıpas içerisine yaptığı ortada Davinson Sanchez’in müsait pozisyonda yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlağı kaleci Volkan Babacan kurtardı.

88’nci dakikada organize gelişen Galatasaray atağında Kerem Aktürkoğlu pasını Kerem Demirbay’a verdi. Bu oyuncu meşin yuvarlağı bekletmeden ceza sahası yayı üzerindeki Icardi’ye bıraktı. Icardi, ceza sahası sol çaprazında müsait pozisyondaki Zaha’ya pasını aktardı. Bu oyuncunun müsait pozisyonda yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üstten dışarı gitti.

Karşılaşmada başka gol olmayınca Galatasaray, sahadan 2-1 galip ayrıldı.

HAKIM ZIYECH, GALATASARAY FORMASIYLA İLK GOLÜNÜ ATTI

Galatasaray’ın Başakşehir’e konuk olduğu karşılaşmada sarı-kırmızılı ekibin yaz transfer döneminde kiralık olarak kadrosuna kadrosuna kattığı Hakim Ziyech, ilk kez sarı-kırmızılı formayla gol sevinci yaşadı. Galatasaray formasıyla daha önce Samsunspor ve Kopenhag maçlarında forma giyen Faslı oyuncu, Başakşehir maçının 43’üncü dakikasında attığı şık golle takımını öne geçirdi.

ICARDİ, BURAK YILMAZ'I GEÇTİ

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi, Medipol Başakşehir karşısında attığı golle başarılarına bir yenisini daha ekledi.

Arjantinli futbolcu, Süper Lig'de ilk 11'de çıktığı son 12 karşılaşmada da ağları havalandırdı.

Mauro Icardi, Trabzonspor forması altında Süper Lig'de 2010-2011 sezonunun son ve 2011-2012 sezonunun ilk bölümünü kapsayan bölümde ilk 11'de çıktığı 11 maçta gol atan Burak Yılmaz'ı da geride bıraktı.

LEO DUBOIS ESKİ TAKIMINA KARŞI GOL SEVİNCİ YAŞADI

Başakşehir’in yaz transfer döneminde Galatasaray’dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Leo Dubois, yeni takımıyla ilk golünü eski takımına karşı attı. Fransız oyuncu, 64’üncü dakikada ağları havalandırarak Başakşehir formasıyla ilk kez gol sevinci yaşadı.