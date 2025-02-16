Galatasaray, Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde ilk idmanını yaptı
Galatasaray, Süper Lig'de yarın (17 Şubat Pazartesi) Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yeni tesislerinde tamamladı
Kaynak: Spor Servisi
Süper Lig'in 24. haftasında yarın Rizespor ile deplasmanda karşılaşacak Galatasaray, hazırlıklarını yeni tesislerinde yaptığı idmanla tamamladı.
Galatasaray Kulübünden yapılan açıklamaya göre sarı-kırmızılılar, Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde ilk antrenmanını gerçekleştirdi.
Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman dinamik ısınmayla başlarken, iki grup halinde pas çalışmasıyla devam etti. İdman, taktik çalışmayla sona erdi.
Galatasaray, karşılaşma için bugün Rize'ye gidecek.