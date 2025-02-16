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Galatasaray, Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde ilk idmanını yaptı

Galatasaray, Süper Lig'de yarın (17 Şubat Pazartesi) Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yeni tesislerinde tamamladı

Spor
  • 16.02.2025 16:34
  • Giriş: 16.02.2025 16:34
  • Güncelleme: 16.02.2025 16:35
Kaynak: Spor Servisi
Galatasaray, Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde ilk idmanını yaptı
Fotoğraf: Galatasaray (X)

Süper Lig'in 24. haftasında yarın Rizespor ile deplasmanda karşılaşacak Galatasaray, hazırlıklarını yeni tesislerinde yaptığı idmanla tamamladı.

Galatasaray Kulübünden yapılan açıklamaya göre sarı-kırmızılılar, Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde ilk antrenmanını gerçekleştirdi.

Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman dinamik ısınmayla başlarken, iki grup halinde pas çalışmasıyla devam etti. İdman, taktik çalışmayla sona erdi.

Galatasaray, karşılaşma için bugün Rize'ye gidecek.

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