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Galatasaray, Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri’nde ilk antrenmanını gerçekleştirdi

Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarına bugün Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla başladı.

Ajans Haberleri
  • 03.07.2024 23:19
  • Giriş: 03.07.2024 23:19
  • Güncelleme: 03.07.2024 23:19
Kaynak: DHA
Galatasaray, Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri’nde ilk antrenmanını gerçekleştirdi

Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman dinamik ısınmayla başladı. Koşu çalışmasıyla devam eden antrenman, üç grup halinde 8’e 2 pas oyununun ardından topa sahip olma çalışmasıyla sona erdi. Öte yandan Galatasaray’ın yeni transferi Michy Batshuayi, sarı-kırmızılı takımla ilk antrenmanına çıktı.

Sarı-kırmızılı ekip, yarın saat 12.00 ve 17.30’da yapacağı antrenmanlarla hazırlıklarına devam edecek.

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