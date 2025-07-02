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Galatasaray, Kerem Demirbay'a teşekkür etti

Ajans Haberleri
  • 02.07.2025 12:30
  • Giriş: 02.07.2025 12:30
  • Güncelleme: 02.07.2025 12:30
Kaynak: DHA
Galatasaray, Kerem Demirbay'a teşekkür etti

İSTANBUL, (DHA)- GALATASARAY, 2 sezondur sarı-kırmızılı formayı giyen Kerem Demirbay ile yolların ayrıldığını açıkladı. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada 31 yaşındaki futbolcuya teşekkür edildi.

Galatasaray Kulübü'nden yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

Duruşu, profesyonelliği ve kalitesiyle beşinci yıldıza giden yolda pay sahibi olan oyuncularımızdan Kerem Demirbay, namıdiğer “Dayı”… Emeklerinden dolayı teşekkür ediyoruz.

Yolun açık olsun! "

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