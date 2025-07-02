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Galatasaray, Kerem Demirbay ile yollarını ayırdı

Galatasaray Kulübü, orta saha oyuncusu Kerem Demirbay ile yollarını ayırdı.

Spor
  • 02.07.2025 12:40
  • Giriş: 02.07.2025 12:40
  • Güncelleme: 02.07.2025 12:42
Kaynak: AA
Galatasaray, Kerem Demirbay ile yollarını ayırdı
Fotoğraf: AA

Galatasaray Kulübü, 31 yaşındaki orta saha oyuncusu Kerem Demirbay ile yollarını ayırdığını duyurdu.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Duruşu, profesyonelliği ve kalitesiyle beşinci yıldıza giden yolda pay sahibi olan oyuncularımızdan Kerem Demirbay, namıdiğer "Dayı"... Emeklerinden dolayı teşekkür ediyoruz. Yolun açık olsun" ifadeleri kullanıldı.

Kerem Demirbay, geçen sezon Galatasaray'da 34 maçta forma giydi.

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