Galatasaray, Kocaelispor maçı hazırlıklarına başladı

  • 07.11.2025 17:36
  • Giriş: 07.11.2025 17:36
  • Güncelleme: 07.11.2025 17:36
Kaynak: DHA
Galatasaray, Kocaelispor maçı hazırlıklarına başladı

İSTANBUL, (DHA)- GALATASARAY, Süper Lig’in 12'nci haftasında Kocaelispor ile yapacağı maçın hazırlıklarına bugün Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla başladı.

Dinamik ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 8’e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, topa sahip olma çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdi.

Sarı-kırmızılı takım, yarın saat 17.00’de yapacağı idmanla hazırlıklarını tamamlayacak.

