Galatasaray, Kocaelispor maçı hazırlıklarına başladı
Kaynak: DHA
İSTANBUL, (DHA)- GALATASARAY, Süper Lig’in 12'nci haftasında Kocaelispor ile yapacağı maçın hazırlıklarına bugün Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla başladı.
Dinamik ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 8’e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, topa sahip olma çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdi.
Sarı-kırmızılı takım, yarın saat 17.00’de yapacağı idmanla hazırlıklarını tamamlayacak.
FOTOĞRAFLI